СМИ расскажут петербуржцам о воздушном куполе блокадного Ленинграда

Противовоздушной обороне города посвятили целый проект.

Петербуржцы смогут больше узнать о противовоздушной обороне (ПВО) блокадного Ленинграда. Соответствующий проект "Воздушный купол блокадного Ленинграда" к 75-летию великой Победы подготовили журналисты "Невских новостей".

В СМИ попытались рассмотреть историю блокадных ПВО через статьи военных газет, поскольку в то тяжелое время каждый день был подвигом, а люди нуждались в простых словах и победах. Журналисты не стали собирать все факты и материалы о блокадных ПВО, а выяснили, что скрывалось за словами из газетных вырезок. В СМИ отметили, что историю блокады изучили почти вдоль и поперек силами кинематографистов, писателей, художников, и благодаря им предкам передали подробную картину того времени.

В пятницу, 8 мая, журналисты проведут онлайн-конференцию, связанную с запуском проекта. Встреча состоится в 16.00.

Ранее мы рассказывали, что в память о Великой Победе на портале госуслуг появился новый раздел.

Фото: Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник / "ВКонтакте"