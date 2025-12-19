СКА усилил оборону защитником Павлом Коледовым из Владивостока

Павел Коледов продолжит карьеру в петербургском клубе СКА.

Защитник Павел Коледов перешел из хоккейного клуба Адмирал в петербургский СКА в результате обмена между командами Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщил пресс служба хоккейного клуба СКА.

Хоккейные клубы СКА и Адмирал оформили сделку, по итогам которой Павел Коледов продолжит выступления за команду из Санкт Петербурга. Клуб из Владивостока получил за игрока денежную компенсацию.

Павел Коледов родился в Красноярске. Он является бронзовым призером Континентальной хоккейной лиги и молодежного чемпионата мира 2013 года. В разные годы защитник вызывался в основную сборную России для участия в этапах Еврохоккейтура.

В текущем сезоне 31 летний хоккеист провел 43 матча и набрал 7 очков, забросив 3 шайбы и отдав 4 результативные передачи. С октября по конец декабря он выходил на лед в составе Адмирала с капитанской нашивкой.

Ранее Piter.TV сообщал, что новый каток у СКА Арены готов распахнуть двери для посетителей.

Фото: пресс-служба ХК СКА

