Дочь Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление

Она попросила оставить ее семью в покое.

Дочь борющейся с раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призвала оставить в покое ее семью. Такое заявление она сделала в своем аккаунте в Instagram.

Анна Заворотнюк попросила журналистов ответственно относиться к фактам и не спекулировать "вымышленными" сенсациями. В это же время она поблагодарила всех, кто искренне поддерживает ее семью.

Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию. Анна Заворотнюк

Также дочка Заворотнюк назвала ложью информацию о том, что за участие в программе Андрея Малахова ей предлагали 15 миллионов рублей. По словам Анны, ее семья лично знает Андрея Малахова, и ни он, ни редакторы программы не обращались к ней с подобным предложением.

Ранее семья Заворотнюк отказалась от внешних консультантов по её заболеванию.