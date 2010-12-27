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Дочь Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление
Сегодня, 13:11
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nastya960

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление

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Она попросила оставить ее семью в покое.

Дочь борющейся с раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призвала оставить в покое ее семью. Такое заявление она сделала в своем аккаунте в Instagram.

Анна Заворотнюк попросила журналистов ответственно относиться к фактам и не спекулировать "вымышленными" сенсациями. В это же время она поблагодарила всех, кто искренне поддерживает ее семью.

Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию.

Анна Заворотнюк

Также дочка Заворотнюк назвала ложью информацию о том, что за участие в программе Андрея Малахова ей предлагали 15 миллионов рублей. По словам Анны, ее семья лично знает Андрея Малахова, и ни он, ни редакторы программы не обращались к ней с подобным предложением.

Ранее семья Заворотнюк отказалась от внешних консультантов по её заболеванию.

Теги: анастасия заворотнюк, анна заворотнюк
Категории: Лента новостей, Новости России,

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