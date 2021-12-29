Доцента "Макаровки" оштрафовали на 245 тыс. рублей за взятки от студентов

Суд установил, что доцент получил взятку от студентов в размере 26 тыс. рублей за зачет по "Механике грунтов. Основания и фундаменты".

В четверг, 10 февраля, Красносельский суд Петербурга признал виновным в получении взятки и служебном подлоге Олега Минаева, преподавателя Университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов города.

Суд установил, что доцент получил взятку от студентов в размере 26 тыс. рублей за зачет по "Механике грунтов. Основания и фундаменты". Кроме этого, Минаев получил 10 тыс. рублей за прием двух курсовых, 14 тыс. рублей – два зачета и две курсовых. Одна из групп отдала преподавателю 52 тыс. рублей за сдачу курсовых работ по его дисциплине.

В результате суд назначил наказание в виде штрафа в размере 245 тысяч рублей.

На сайте университета указано, что Олег Минаев доцент кафедры Гидротехнических сооружений, конструкций и гидравлики. Его научно-преподавательский стаж составляет 20 лет.

Ранее мы сообщали, что уголовное дело на профессора Матвеева, который отрицал Холокост, поступило в суд. Мужчина пытался развеять, по его словам, мифы о Холокосте.

Фото: Piter.tv