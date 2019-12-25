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Доцента кафедры петербургского университета заподозрили во взятке
Сегодня, 12:12
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Доцента кафедры петербургского университета заподозрили во взятке

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Преподаватель принял от студента 52 тысячи рублей.

Доцента кафедры одного из петербургских университетов заподозрили в получении взятки. Как сообщили в пресс-службе СЗСУТ следкома, в отношении 63-летнего преподавателя возбудили уголовное дело.

Следствие выяснило, что днем 25 ноября подозреваемый получил лично от студента 52 тысячи рублей, находясь в своем автомобиле. За полученные деньги преподаватель пообещал учащимся успешную сдачу зачетов, экзаменов и курсовых работ, которые доцент курирует.

Следователи выясняют, получал ли преподаватель еще взятки до поимки. Сейчас мужчина задержан.

Ранее мы писали, что похитительницы женщины в Петербурге качали ягодицы и наращивали волосы.

Фото: pixabay

Теги: взятка, преподаватель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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