Доцента кафедры петербургского университета заподозрили во взятке

Преподаватель принял от студента 52 тысячи рублей.

Доцента кафедры одного из петербургских университетов заподозрили в получении взятки. Как сообщили в пресс-службе СЗСУТ следкома, в отношении 63-летнего преподавателя возбудили уголовное дело.

Следствие выяснило, что днем 25 ноября подозреваемый получил лично от студента 52 тысячи рублей, находясь в своем автомобиле. За полученные деньги преподаватель пообещал учащимся успешную сдачу зачетов, экзаменов и курсовых работ, которые доцент курирует.

Следователи выясняют, получал ли преподаватель еще взятки до поимки. Сейчас мужчина задержан.

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