Роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" покажут во Вьетнаме

Потенциальный въездной поток из Азиатско-Тихоокеанского региона в Северную столицу составляет 5 млн человек.

Во вьетнамских городах Хошимин и Ханой пройдёт роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" с традиционными презентациями главных точек притяжения Северной столицы для зарубежных коллег в сфере гостеприимства. Об этом сообщила пресс-служба городского Комитета по развитию туризма.

На мероприятии пройдут встречи с руководителями профильных компаний и ассоциаций, представителями власти и СМИ. В рамках роду-шоу потенциальных туристов и партнеров ознакомят не только с классическими достопримечательностями, обязательными для знакомства с городом на Неве, но и с "новым Петербургом". Также для туристических компаний подготовлен событийный календарь.

Как отмечают организаторы, мероприятие проводится в рамках укрепления дружественных отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и продвижения туристского потенциала Северной столицы на международной арене. На данный момент потенциальный въездной поток из этих стран составляет 5 млн человек.

Подобрбности о роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург" читайте в нашем материале.

Фото: Piter.TV