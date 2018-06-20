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В пятницу в Петербурге ожидается до плюс 10 градусов
Сегодня, 10:00
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Alena_Zinovieva

В пятницу в Петербурге ожидается до плюс 10 градусов

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Последний день рабочей недели будет облачным и без осадков.

В пятницу, 29 марта, в Петербурге ожидается потепление. Столбик термометра в этот день поднимется до плюс 10 градусов. Об этом сообщают специалисты городского Гидрометцентра.

В конце рабочей недели будет облачно и без осадков. Ветер подует с запада и юго-запада со скоростью 5-6 м/с. Ожидаются порывы до 12 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет постепенно понижаться.

Отметим, что столбики термометра этой ночью не опускались в минус. Температура воздуха добиралась до плюс 2 градусов.

Ранее мы писали, что в Петербурге начали просыпаться змеи: одна напала на собаку.

Фото: pixabay.com

Теги: плюс улице, погода спб, потепление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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