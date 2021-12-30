До осени частично ограничат движение на трассе М-10

На трассе будут обустраивать переходно-скоростную полосу.

До 15 сентября движение на трассе М-10 будет доступно только по одной полосе. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На трассе будут обустраивать переходно-скоростную полосу. Кроме этого, будет действовать ограничение скорости – до 40 км/ч. В сторону Москвы движение происходит по обеим сторонам.

Добавим, что на 672-м километре М-10 перекроют две полосы движения по причине ремонта моста через реку Ижору. Всего будет действовать две полосы – по одной в каждом направлении.

Ранее на Форфоровском посту могут снести 6 зданий ради строительства скоростной железной дороги.

Фото: Piter.tv

