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До осени частично ограничат движение на трассе М-10
Сегодня, 20:37
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До осени частично ограничат движение на трассе М-10

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На трассе будут обустраивать переходно-скоростную полосу.

До 15 сентября движение на трассе М-10 будет доступно только по одной полосе. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

На трассе будут обустраивать переходно-скоростную полосу. Кроме этого, будет действовать ограничение скорости – до 40 км/ч. В сторону Москвы движение происходит по обеим сторонам. 

Добавим, что на 672-м километре М-10 перекроют две полосы движения по причине ремонта моста через реку Ижору. Всего будет действовать две полосы – по одной в каждом направлении.

Ранее на Форфоровском посту могут снести 6 зданий ради строительства скоростной железной дороги.

Фото: Piter.tv
 

Теги: дорога, трасса м-10
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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