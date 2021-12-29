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До конца января закроется движение трамваев по улице Коллонтай
Сегодня, 16:22
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До конца января закроется движение трамваев по улице Коллонтай

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Вместо привычного транспорта к метро "Новочеркасская" запустят временный автобус.

В период с 10 по 30 января в Невском районе Петербурга будут изменены маршруты нескольких трамваев. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Речь идет о трамваях № 10, 27 и 65, движение которых прервется по улице Коллонтай и проспекту Солидарности до улицы Подвойского. Вместо них будет курсировать временный автобус № 4М от станции метро "Новочеркасская".

Ранее мы сообщили о том, что авиакомпания прокомментировала 12-часовую задержку рейса в Шарм-эль-Шейх.

Фото: официальный сайт СПб ГУП "Горэлектротранс", Вконтакте / passtransportspb

 

Теги: движение трамваев, невский район, санкт-петербург, улица коллонтай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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