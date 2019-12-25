До конца недели в Петербурге будет держаться теплая погода

В субботу атмосферный фронт принесёт с Атлантики дожди и тёплый воздух, поэтому в Петербурге максимальная температура приблизится к +12 градусам.

В пятницу, 28 октября, главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов рассказал, что до конца октября в городе сохранится влияние циклонов с западными ветрами. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

В четверг ночь и день в городе были самыми холодными, то и среднесуточная температура воздуха вчера была самая низкая в октябре — всего +2,5 градуса. Колесов добавил, что ближайшие дни в регионе будет очень тепло. Активный атмосферный фронт ожидается днём 29 октября: он принесёт с Атлантики дожди и тёплый воздух, поэтому в Петербурге максимальная температура приблизится к +12 градусам.

Ранее в Ленобласти 29 октября потеплеет до +13 градусов. Днем 29 октября временами пройдут небольшие дожди, также местами возможен туман.

Фото: Piter.tv

