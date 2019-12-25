В Ленобласти 29 октября потеплеет до +13 градусов

Днем 29 октября временами пройдут небольшие дожди, также местами возможен туман.

В первый выходной день в Ленинградской области ожидается обачная погода, местами пройдут дожди. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем 29 октября временами пройдут небольшие дожди, также местами возможен туман. Ветер юго-западный, западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, во второй половине дня на западе местами порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью +5...+10, днем +8...+13 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: МЧС; Piter.tv