До конца июня продлили простой на заводе Hyundai в Петербурге

При этом в пресс-службе завода никак не прокомментировали эту информацию.

До 30 июня в Петербурге завод Hyundai останется в простое. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает "Деловой Петербург".

Фактический простой будет длиться 1,5 месяца. Отпуск для всего коллектива планируют сделать с 4 по 17 июня. По неофициальным данным, Hyundai пока не собирается покидать российский рынок, сокращение работников тоже не планируется. При этом в пресс-службе завода никак не прокомментировали эту информацию.

Напомним, что в Петербурге на год приостановили работу завода Nissan. По словам Учида, Nissan уже "списал" свой российский бизнес в прогнозе на этот финансовый год, который закончится 31 марта 2023 года. Он добавил, что отсутствие продаж в России может оказать "существенное влияние" на общие результаты компании в следующем году и, возможно, дальнейшем.

Ранее мы сообщали, что тихвинский вагоностроительный завод приостанавливает производство. Согласно законодательству, в период вынужденной остановки работ, специалисты будут получать 2/3 от средней заработной платы, также сохраняются социальные льготы. В пресс-службе отметили, что на данный момент весь машиностроительный сегмент непросто переживает переходный период.

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