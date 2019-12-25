До конца года все петербургские поликлиники станут "бережливыми"

На подобный формат перешли уже 75 детских поликлиник и 35 взрослых.

До конца текущего года петербургские власти переведут все городские поликлиники на "бережливый" стандарт работы. Как подчеркнули в пресс-службе Смольного, такая технология позволит медпомощи стать доступнее для горожан.

Отмечается, что новый формат сокращает время ожидания пациентов в регистратуре, у кабинета врача или заборов крови и вакцинации, управляет потоками людей, снимает непрофильную нагрузку со специалистов и в целом повышает пропускную способность медучреждений. В непростое время коронавирусной пандемии подобные разделения потоков позволили минимизировать риск заражения COVID-19.

Бережливые технологии за прошлый год переняли 75 детских поликлиник и 35 взрослых. В этом году к ним присоединятся еще 80 взрослых поликлиник.

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Фото: Piter.TV