В четырех кварталах Московского района установили более тысячи светодиодных светильников

Работы в 13 квартале, который находится в границах Московского проспекта, улиц Решетникова, Севастьянова, Благодатной, работы завершили на 2 месяца раньше установленного срока.

Председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук посетил Московский район, в которое ведется монтаж нового уличного освещения.

В квартале 8-11-12-13 установили более 1100 современных светодиодных светильников. На этой территории проживает 19 тыс. жителей. Там же завершается благоустройство участков. В квартале 13 работы удалось завершить на 2 месяца раньше срока — в июне.

Теперь освещены все пешеходные дорожки, 18 детских и спортивных площадок, территории 3 школ, 2 поликлиник, 7 детских садов, 2 библиотек, 2 домов молодежи.



Светодиодные светильники более долговечны, чем натриевые лампы, пояснили в СПб ГБУ "Ленсвет".

Ранее Piter.TV узнал, что на берегу Смоленки появятся 56 светильников.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"