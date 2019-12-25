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В четырех кварталах Московского района установили более тысячи светодиодных светильников
Сегодня, 9:49
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В четырех кварталах Московского района установили более тысячи светодиодных светильников

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Работы в 13 квартале, который находится в границах Московского проспекта, улиц Решетникова, Севастьянова, Благодатной, работы завершили на 2 месяца раньше установленного срока.

Председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук посетил Московский район, в которое ведется монтаж нового уличного освещения. 

В квартале 8-11-12-13 установили более 1100 современных светодиодных светильников. На этой территории проживает 19 тыс. жителей. Там же завершается благоустройство участков. В квартале 13 работы удалось завершить на 2 месяца раньше срока — в июне. 

Теперь освещены все пешеходные дорожки, 18 детских и спортивных площадок, территории 3 школ, 2 поликлиник, 7 детских садов, 2 библиотек, 2 домов молодежи. 

Светодиодные светильники более долговечны, чем натриевые лампы, пояснили в СПб ГБУ "Ленсвет". 

Ранее Piter.TV узнал, что на берегу Смоленки появятся 56 светильников.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"

Теги: освещение, светодиодное освещение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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