До конца года в Петербурге сдадут 22 проблемных жилых дома

В 2019 году ввели в эксплуатацию 20 похожих многоквартирных домов.

До конца года в Петербурге планируют достроить 22 проблемных многоквартирных дома площадью 209 тысяч "квадратов". Об этом заявил в ходе ежегодного отчета губернатор Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что за 2019 год в эксплуатацию сдали 20 таких же проблемных домов площадью свыше 280 тысяч квадратных метров. По сравнению с предыдущим годом ввод в эксплуатацию таких зданий удвоен. Планы по вводу позволят закрыть проблему обманутых дольщиков, включенных в реестр по состоянию на январь 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ввели рекордное количество детских садов за год

Фото: Piter.TV