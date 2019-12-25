До конца года в Петербурге сдадут 22 проблемных жилых дома

До конца года в Петербурге планируют достроить 22 проблемных многоквартирных дома площадью 209 тысяч "квадратов". Об этом заявил в ходе ежегодного отчета губернатор Александр Беглов.
Градоначальник отметил, что за 2019 год в эксплуатацию сдали 20 таких же проблемных домов площадью свыше 280 тысяч квадратных метров. По сравнению с предыдущим годом ввод в эксплуатацию таких зданий удвоен. Планы по вводу позволят закрыть проблему обманутых дольщиков, включенных в реестр по состоянию на январь 2019 года.
Ранее сообщалось, что в Петербурге ввели рекордное количество детских садов за год
Фото: Piter.TV
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