До конца года в Петербурге отремонтируют 206 фасадов жилых домов

В девяти домах работы затянутся до следующего года.

В 2020 году городские власти запланировали капитальный ремонт фасадов в 206 домах. Как сообщили в пресс-службе Смольного, сейчас выполнено уже 85% работ.

Отмечается, что фасадный ремонт девяти домов растянется на грядущий год, поскольку объем работ в этих зданиях очень велик. По всему Петербургу обновляют как старые дома в центре, так и старые панельные многоэтажки: швы утепляют полимерами, в подъездах меняют двери и окна, балконы обшивают, а лестничные клетки приводят в порядок.

К сегодняшнему дню уже закончен ремонт в семиэтажном доме 4 корп.1 на проспекте Маршала Блюхера, где ремонт сделали за 5 месяцев. В начале ноября завершится и фасадное обновление дома №30 корпус 1 по проспекту Энергетиков.

Ранее мы писали, что в Петербурге стартует месячник массовых проверок качества уборки дорог и зон зеленых насаждений.

Фото: Piter.TV