В Петербурге стартует месячник массовых проверок качества уборки дорог и зон зеленых насаждений

Подводить итоги качества уборки будут 18 ноября, а также анализировать работу специалистов.

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко будет лично контролировать содержание улиц и садов Петербурга. Он поручил к середине ноября в два раза снизить долю замечаний к общему числу внеплановых проверок работы дорожных и садово-парковых предприятий, сообщила пресс-служба чиновника.

С сентября ведутся проверки качества содержания улично-дорожной сети, садов и парков. Их результаты докладываются вице-губернатору. Основные замечания во всех районах касаются подметания улиц, удаления информационных надписей, уборки лотковых зон и очистки урн. Для проверок в центральных районах, так как там наиболее плотный поток транспорта и жителей, создали специальную рабочую группу.

К следующей неделе нам необходимо знать, где и как не дорабатывает система, а где - конкретный человек. К середине ноября работа каждой колонны, каждого предприятия должна быть скорректирована на основе этого анализа. заявил Бондаренко.

Каждую среду специалисты совместно с вице-губернатором будут обсуждать качество уборки Петербурга, в том числе там, где прошла проверка.

Контрольной точкой для оценки работы Комитета по благоустройству и подведомственных ему предприятий станет 18 ноября, сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно о том, что ГАТИ насчитала свыше 200 вандальных надписей на зданиях в центре Петербурга.

Фото: Экологический волонтерский центр / VK