ГАТИ насчитала свыше 200 вандальных надписей на зданиях в центре Петербурга

В отношении владельцев зданий возбудили административные дела.

За неделю специалисты ГАТИ насчитали порядка 200 нарушений в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах Петербурга. Как сообщили в пресс-службе ведомства, "Неделя чистоты" выявила множество вандальных надписей и рисунков на фасадах зданий.

Всего специалисты проверили состояние более 2200 фасадов зданий, рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов. Среди исписанных фасадов оказались стены домов на улице Печатника Григорьева, в Подъездном переулке, на Загородном проспекте и проспекте КИМа, набережной реки Смоленки и т.д. В отношении владельцев зданий возбуждены дела об административных правонарушениях.

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Фото: ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте"