С эркера дома на Малом проспекте П.С. обвалилась штукатурка

Виновником стал рабочий.

Вечером 8 октября с эркера дома №57 по Малому проспекту П.С. обвалилась штукатурка. В распоряжении Piter.TV оказалось видео с причиной падения кусков отделочного слоя.

Виновниками обрушения штукатурки стали рабочие, которые, судя по видео, ремонтируют фасад упомянутого дома. В один момент рабочий с усилием отколупывает от стены крупный кусок старого покрытия, который сразу же летит на асфальт.

Пострадавших от падения штукатурки не оказалось – место ремонта огорожено.

Ранее мы рассказывали, как жители дома Шульгина пожаловались на нарисованную плитку на фасаде.

Видео: Piter.TV