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С эркера дома на Малом проспекте П.С. обвалилась штукатурка

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Виновником стал рабочий.

Вечером 8 октября с эркера дома №57 по Малому проспекту П.С. обвалилась штукатурка. В распоряжении  Piter.TV оказалось видео с причиной падения кусков отделочного слоя.

Виновниками обрушения штукатурки стали рабочие, которые, судя по видео, ремонтируют фасад упомянутого дома. В один момент рабочий с усилием отколупывает от стены крупный кусок старого покрытия, который сразу же летит на асфальт.

Пострадавших от падения штукатурки не оказалось – место ремонта огорожено.

Ранее мы рассказывали, как жители дома Шульгина пожаловались на нарисованную плитку на фасаде.

Видео: Piter.TV

Теги: штукатурка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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