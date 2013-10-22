До конца 2022 года в Петербурге появится 100 "городских ларьков"

Смольный собирается сдавать в аренду киоск, а не землю под ним.

Первые 100 ларьков планируют установить в Петербурге до конца 2022 год, а еще 100 появятся в 2023 году. Об этом во время нулевых чтений в ЗакСе говорил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, передал "Петербургский дневник".

По словам Соловейчика, Москва давно пошла по такому пути.

Мы стартуем с печати, но будем выделять места и для торговли сельхозпродукцией. Мы находимся в контакте с Ленинградской областью, у них есть свое учреждение, которое занимается поставками фермеров. И это учреждение у нас будет арендатором по продаже продукции напрямую от производителя. цитирует издание чиновника.

Также появятся торговые точки большего формата в шести районах.

Депутаты согласовали выделение из бюджета города средств на эту инициативу.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Смольном потребовали убрать ларьки из Таврического сада через суд.

Фото: Piter.tv