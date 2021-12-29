До конца года утвердят проект международного автовокзала в Мурино

Инвестором проекта стала компания State.

Председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк заявил, что в регионе определились с инвестором для нового международного автовокзала в Мурино. Также готовится проект и вся документацию для объекта. Об этом Присяжнюк в пятницу, 28 января, сообщил на пресс-конференции "Интерфакс".

В новом автовокзале предусмотрят комнату отдыха для водителей, залы ожидания, места для хранения багажа, медпункт, кассы продажи билетов и большие информационные табло. Здесь будут останавливаться автобусы большого класса. Прошлый автовокзал начали сносить в октябре прошлого года.

Известно, что инвестором проекта стала компания State. Как рассказал Михаил Присяжнюк, на месте нового вокзала уже построен съезд с кольца. С него будут отправляться и межрегиональные рейсы — их будет около 50. Отмечается, что на строительство вокзала уйдет примерно год. Объект сложный потому, что находится рядом с железной дорогой и объектами метрополитена. Поэтому необходимо согласование входа и выхода пассажиров.

Ранее мы писали, что первые "Лыжные стрелы" отправятся из Петербурга 23 января. Бесплатные билеты на "Лыжные стрелы" можно получить в отделах физической культуры и спорта администраций районов.

Фото: Piter.tv

