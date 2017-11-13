Больше 2,5 тысяч петербуржцев отправятся служить в ходе осенненго призыва

Распределение продлится до 31 декабря.

Осенняя призывная кампания в Петербурге идет в соответствии с планом. Эту информацию озвучили на собрании в Смольном под председательством вице-губернатора города Александра Говорунова, передает аппарат чиновника.



В собрании приняли участие главный федеральный инспектор военный прокурор, уполномоченный по правам человека, а также главы администраций районов и муниципальных образований. По словам чиновников, до 31 декабря в армию отправятся 2620 петербуржцев, из которых 20% будет с высшим образованием, а более 10% с военно-учетной специальностью.



По распоряжению вице-губернатора, вопрос оповещения молодых призывников поставлен под личный контроль глав муниципалитетов и районов. На собрании также отметили, что число жалоб и обращений от призывников ежегодно снижается.

Напомним, что в рамках летней призывной комиссии на службу в армии отправились более 2,7 тыс. жителей Петербурга.



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Фото: пресс-служба Западного военного округа