УФАС не станет наказывать Бургер-Кинг за футболки с фразой про голод в Петербурге

По словам представителя "Бургер-Кинга" подобная рекламная компания вообще не была организована в Северной Столице.

УФАС Северной Столицы завершил проверку скандальной рекламы "Бургера Кинга" и не стало возбуждать уголовное дело в отношении сети общепита. Об сообщает пресс-служба ведомства.



Напомним, что внимание управления привлекла рекламная компания "Бургер Кинга", во время которой по улицам города на Неве ходили промоутеры в футболкой с английском надписью "You won"t starve in this city", что в переводе означает "В этом городе вы не умрете от голода".



Члены Общественного Совета по рекламе посчитали, что с учетом исторических и культурных традиций Петербурга проведение таких акций неприемлемо. По словам представителя "Бургер-Кинга" подобная рекламная компания не была организована в Северной Столице. В компании предположили, что недоразумение связано с актом недобросовестной конкуренции со стороны конкурентов. Поскольку футболки с надписями были утилизированы, в УФАС сочли инцидент исчерпанным, а возбуждение дела по признакам нарушения Закона о рекламе нецелесообразным.



Фото: Pixabay.com