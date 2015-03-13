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До конца года более 300 светофорам установят звук в Петербурге
Сегодня, 20:19
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До конца года более 300 светофорам установят звук в Петербурге

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Светофоры модернизируют в 13 районах.

В Петербурге 375 пешеходных светофоров оборудуют звуковым сопровождением. Устройства будут дублировать светофорные фразы, пишут в пресс-службе Смольного. 

Светофоры модернизируют в 13 районах. До конца октября должны установить звуковые устройства. По словам Беглова, светофоры со звуковыми устройствами удобны не только для слабовидящих петербуржцев, но они также будут помогать мамам с маленькими детьми, пожилым жителям Северной столицы и школьникам.

Сейчас устройствами звукового голосового сопровождения в Петербурге оборудованы более тысячи светофоров.

Ранее в Петербурге обустроили 32 нерегулируемых пешеходных перехода. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: звук, светофор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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