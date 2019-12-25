До конца этого года в Петербурге на 16% вырастет себестоимость квадратного метра

Рост связан с тремя факторами.

До конца этого года в Петербурге на 16% вырастет себестоимость строительства. Такие прогнозы представили эксперты консалтинговой компании "Knight Frank St Petersburg" в понедельник, 21 июня.

Аналитики заявили, что рост себестоимости связан с удорожанием импортируемых материалов и оборудования, дефицитом рабочей силы из-за ограничений для трудовых мигрантов, а также с увеличением спроса на жилье.

Известно, что с конца прошлого года строительная себестоимость жилья класса А выросла до 168 тыс. рублей за квадратный метр, в классе В – до 103 тыс. рублей, массовое жилье – до 76 тыс. рублей.

Согласно прогнозу аналитиков, до конца этого года стоимость строительства может вырасти до 88 тыс. рублей в классе С (эконом), до 139 тыс. рублей в классе бизнеса и до 205 тыс. рублей в классе А.

Ранее мы писали, что в Петербурге в 1,5 раза возросла себестоимость строительства.

Фото: Piter.tv