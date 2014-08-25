До конца декабря в Петербурге введут еще 15 соцобъектов

до конца года застройщики сдадут две школы 2 детсадов и поликлинику, которые перейдут городу.

В среду, 7 декабря, стало известно, что до конца года застройщики сдадут две школы 2 детсадов и поликлинику, которые перейдут городу. Об этом рассказали в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Валерия Москаленко.

С 2019 по 2021 год Петербург уже получил три школы, 30 детских садов и 10 поликлиник — безвозмездно. За обеспечением жилищного строительства школами, детскими садами и медучреждениями следит специально созданная в Петербурге Градостроительная комиссия.

Ранее в Парголово построили школу для 1925 детей. В Парголово на сегодняшний день работает единственная школа, в которой уроки проходят в две смены.

Фото: Piter.tv

