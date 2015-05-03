До конца декабря отремонтируют 140 км петербургских улиц

Всего в этом году планировалось отремонтировать 51 адрес.

До конца года в Петербурге отремонтируют 140 километров дорог. Ремонт проводят в рамках программы "Безопасные качественные дороги", пишут в пресс-службе Смольного.

Всего в этом году планировалось отремонтировать 51 адрес. К 16 ноября новый асфальт уложили уже на 50 магистралях. Так уже обновили проспект Большевиков, проспект Маршала Блюхера, проспект Ленина в Кронштадте, участок Богатырского проспекта, улицу Лёни Голикова, часть Киевского шоссе, Приморское, Пулковское и Московское шоссе, а также Свердловскую набережную.

Отмечается, что на улицах с трамвайными путями укладывали асфальт повышенной прочности. Сейчас ведутся работы на Витебском проспекте, которые планируется завершить к 16 декабря.

Ранее на Витебском проспекте с 14 ноября ограничат движение автомобилей из-за ремонтных работ. До 18 ноября для водителей будет ограничен проезд по участку от Заставской улицы до Бассейной улицы.

Фото: Piter.tv