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На Витебском проспекте с 14 ноября ограничат движение автомобилей из-за ремонтных работ
Сегодня, 14:22
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На Витебском проспекте с 14 ноября ограничат движение автомобилей из-за ремонтных работ

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До 18 ноября для водителей будет ограничен проезд по участку от Заставской улицы до Бассейной улицы.

На Витебском проспекте продолжается ремонт дорожного покрытия. В связи с работами с 14 ноября по 15 декабря водители не смогут проехать по участку от улицы Типанова до улицы Орджоникидзе, включая перекрестки. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Кроме того, до 18 ноября для водителей будет ограничен проезд по участку от Заставской улицы до Бассейной улицы. До 3 декабря они не смогут проехать по Витебскому проспекту от  Бассейной улицы до улицы Типанова.

Ремонт на Витебском проспекте проходит в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Пресс-служба  Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

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Фото: Телеграм / Дороги|мосты|и метро СПб|

 

Теги: бассейная, витебский проспект, водители, заставкая улица, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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