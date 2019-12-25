До конца 2020 года в Петербурге будут введены в эксплуатацию 60 соцобъектов

Также будет решаться проблема с долгостроем.

До завершения текущего года в Петербурге планируется ввести в эксплуатацию свыше 3 миллионов квадратных метров жилья и 60 социальных объектов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на губернатора города.

Правительство также подвело итоги по застройке за прошедшие 7 месяцев 2020-ого: так, строители сдали 937 тысяч квадратных метров жилья. Этот показатель превосходит прошлогодние цифры почти на 15%.

Кроме того, ко Дню знаний в городе появились 9 новых школ 22 детских сада. Предполагается, что к 2024 году будет достроено еще 180 соцобъектов.

Постепенно решается проблема с долгостроями – в этом году закончено проблемных 16 объектов. Полностью проблему должны решить до 2022 года.

Ранее мы рассказали о том, что на смыве Васильевского острова построят новый ЖК почти за 3 миллиарда рублей.

Фото: Piter.TV