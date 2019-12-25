До конца 2020 года в Гатчине решат проблемы обманутых дольщиков

Соответствующее заявление сделал Александр Дрозденко при осмотре ЖК "Высший пилотаж".

В среду, 19 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил территорию ЖК "Высший пилотаж" в гатчинском микрорайоне "Аэродром". В ходе осмотра губернатор рассказал о планах регионального правительства о полноценном закрытии проблемы с обманутыми дольщиками. Об этом сообщил ЛенТВ24.

Жилой комплекс "Высший пилотаж" включает в себя 12-этажное здание на 319 квартир. В скором времени будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Кроме того, планируется постройка социальных объектов – детского сада и двух школ.

Рядом с домом находится детский сад, а скоро появятся еще и две школы.

Ранее мы рассказали о том, что подразделение детского сада №22 в Гатчине откроется 1 сентября после капремонта.