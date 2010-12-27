До декабря в Петербурге закроют движение по Моховой улице

На участке будут проводить реконструкцию тепловых сетей.

ГАТИ информирует жителей Северной Столицы, что с 12 ноября на дорогах город вводятся ограничения движения в связи с ремонтными работами.

С понедельника до 22 декабря для автомобилистов будет закрыта часть от улицы Пестеля до улицы Чайковского. На участке АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" будет проводить реконструкцию теплосети на Моховой улице. Помимо этого, с 12 ноября по 26 декабря на участке от Ярославского проспекта до проспекта Энгельса ООО "СетьСтрой" будет прокладывать трубопровод. Дорога также будет недоступная для водителей.

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