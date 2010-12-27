"Мост глупости" поймал 159-ю жертву

Упрямый автомобилист проигнорировал все предупреждающие знаки, в результате чего повредил машину

Накануне, 10 ноября, мост глупости, расположенный на Софийской улице, не пустил 159-ю газель. Упрямый автомобилист проигнорировал все предупреждающие знаки, в результате чего повредил машину. Об этом сообщает официальный Твиттер объекта.

В настоящее время под мостом, именуемым в народе "мостом глупости", застряло уже более 150 машин. В начале июля перед сооружением установили плакат, который просит водителей проверить габариты своей машины. Однако ни плакат, ни какие другие предупреждающие знаки не остановили эту череду нелепых случаев.

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Фото: Twitter.com/@FoolsBridge