До четырех полос расширят трассу А-120 под Петербургом в 2023

С 2023 по 2025 год на строительство из федерального бюджета будет выделено 4,8 млрд рублей.

Под Петербургом начнется реконструкция участка трассы А-120 в этом году. При этом точный срок начала работ не сообщается. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Так, 42-километровый участок предлагается сделать четырехполосным. Предусмотрено строительство пяти транспортных развязок, десяти путепроводов, двух мостов, шести надземных переходов, пяти зверопереходов.

С 2023 по 2025 год на строительство из федерального бюджета будет выделено 4,8 млрд рублей.

Ранее до 2026 года продлили контракт на строительство Судебного квартала. Предыдущие соглашение подписали перед Новым годом.

Фото: Piter.tv

