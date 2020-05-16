Вырастет также и число безработных.

До августа в России может закрыться миллион предприятий — это, по разным подсчётам, от 15% до 25% рынка. Убытки вызваны ограничениями из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на "Опору России", "Деловую Россию", а также Торгово-промышленную палату.

По словам председателя ТПП Сергея Катырина, число покинувших рынок бизнесов будет зависеть от того, какие меры поддержки предоставит государство и смогут ли предприниматели ими воспользоваться. Сейчас же эксперты рассказывают, что банки отказывают многим бизнесменам в выдаче кредитов под 0% для выплаты зарплаты работникам. Причины отказов не называются.

Катырин отметил, что часть малого бизнеса поменяет статус на самозанятых, поэтому их количество уже к следующему году увеличится на миллион человек. Вырастет также и число безработных.

Глава ТПП считает, что за пособием по безработице обратятся 2,5 миллиона человек, которые были заняты в малом и среднем бизнесе.

Ранее Титов рассказал, что только треть предпринимателей могут получить поддержку от государства.