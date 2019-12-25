До Анапы продлят автобусный рейс "Петербург-Геленджик"

Автобус ходит раз в месяц, при этом заполняемость полная в обе стороны, рассказывает Поляков.

Рейс из Петербурга в Геленджик продлят до Анапы. Так, добавятся остановки в Краснодаре, Воронеже и Ростове-на-Дону. Об этом 7 сентября рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в своем телеграм-канале.

Автобус ходит раз в месяц, при этом заполняемость полная в обе стороны, рассказывает Поляков. Он добавил, что из Петербурга в скором времени запустят рейс в Симферополь, также рассматривают маршруты на север и восток. Отмечается, что есть предложения от Великого Устюга до Екатеринбурга.

Добавим, что рейс "Петербург – Геленджик" длится день и 14 часов. Стоимость билетов начинается от 6,5 тыс. рублей. На маршруте — современные автобусы с климат-контролем, раздвижными сиденьями и мониторами.

Ранее в Петербург вернулся первый прямой автобус из Геленджика. Остановки для отдыха и питания осуществлялись по графику.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков