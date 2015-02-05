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До 8 млрд рублей петербургские производители одежды увеличили обороты
Сегодня, 18:16
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До 8 млрд рублей петербургские производители одежды увеличили обороты

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В Ассоциации текстильщиков России рост производства связывают с увеличением пошива спецодежды и форменного обмундирования.

С начала 2022 года швейные предприятия Петербурга увеличили свой товарооборот в 2,1 раза, до 8 млрд рублей. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Петростата. 

В Ленинградской области также нарастили показатели по товарообороту на 44,5%, до 400 млн рублей. Темпы прироста отгруженной продукции в городе составили 33%, а в области — 43%. 

В Ассоциации текстильщиков России рост производства связывают с увеличением пошива спецодежды и форменного обмундирования. Кроме этого, к увеличению могло привести и ограничение импорта продукции. Как рассказали аналитики, заказ одежды из Китая на сегодняшний день обходится дороже, нежели собственное производство. Это связано с логистическими проблемами. 

Ранее мы писали, что в центре Петербурга открылся универмаг, где можно купить вещи от российских дизайнеров.

Фото: Piter.tv

Теги: ассоциация текстильщиков, одежда, рост отгруженной продукции, товарооборот
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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