До 8 млрд рублей петербургские производители одежды увеличили обороты

В Ассоциации текстильщиков России рост производства связывают с увеличением пошива спецодежды и форменного обмундирования.

С начала 2022 года швейные предприятия Петербурга увеличили свой товарооборот в 2,1 раза, до 8 млрд рублей. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Петростата.

В Ленинградской области также нарастили показатели по товарообороту на 44,5%, до 400 млн рублей. Темпы прироста отгруженной продукции в городе составили 33%, а в области — 43%.

В Ассоциации текстильщиков России рост производства связывают с увеличением пошива спецодежды и форменного обмундирования. Кроме этого, к увеличению могло привести и ограничение импорта продукции. Как рассказали аналитики, заказ одежды из Китая на сегодняшний день обходится дороже, нежели собственное производство. Это связано с логистическими проблемами.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга открылся универмаг, где можно купить вещи от российских дизайнеров.

Фото: Piter.tv