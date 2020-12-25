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В центре Петербурга открылся универмаг, где можно купить вещи от российских дизайнеров
Сегодня, 21:00
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В центре Петербурга открылся универмаг, где можно купить вещи от российских дизайнеров

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Цены в нем низкими назвать нельзя.

В ТРК "Невский центр" для посетителей открылся магазин с товарами от российских дизайнеров. Универмаг называется Slava.

Заведение сделали около Московского вокзала. В нем покупатели смогут познакомиться с 50 брендами из разных регионов России. Несмотря на то, что вещи производят отечественные предприятия, цены здесь низкими назвать нельзя. Так, рубашка из универмага обойдется горожанину в 9 тыс. рублей, пиджак - в 15 тыс. рублей. 

Отметим, что большинство товаров относятся к fashion-сегменту. Кроме того, здесь можно найти декор для дома, косметику и средства по уходу за волосами.

Ранее на Piter.tv: новый McDonald"s в России решили назвать "Вкусно — и точка".

Фото: ВКонтакте / ТК Невский Центр

Теги: вещи от российских дизайнеров, импортозамещение, московский вокзал, невский центр, товары, универмаг slava, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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