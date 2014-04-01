До 6 июля ограничат движение на Московском шоссе и Дунайском проспекте

На этом участке будут строить транспортную развязку.

В нескольких районах Петербурга вводятся ограничения на движение транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ 2 апреля.

С 3 апреля по 6 июля ограничат движение в Московском районе по площади Академика Пашина, Дунайскому проспекту от Среднерогатской улицы до Московского шоссе и по Московскому шоссе у Дунайского проспекта. Там будут вести работы по строительству транспортной развязки.

С 4 апреля по 1 мая в Красногвардейском районе ограничат движение по проспекту Энергетиков у Якорной улицы в Красногвардейском районе. Специалисты будут строить газопровод.

С 4 апреля по 30 мая в Петроградском районе введут ограничения на Большой Пушкарской улице, Малом проспекте Петроградской стороны, улице Подковырова, улице Ленина, Ораниенбаумской улице и Лахтинской улице. В этом районе будут прокладывать электрокабель.

С 5 апреля по 4 мая в Кировском районе ограничат движение автотранспорта на пересечении проспекта Стачек и улице Новостроек.

С 7 апреля по 6 июня во Фрунзенском районе будет затруднен проезд из-за ремонта трамвайных путей на перекрёстке улицы Ярослава Гашека и Купчинской улицы.

Ранее мы сообщали, что с 3 апреля ограничат движение по нескольким улицам Петербурга

Фото: Piter.tv

