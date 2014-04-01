С 3 апреля ограничат движение по нескольким улицам Петербурга

Ограничения будут вводиться с 3,4,5 и 6 апреля.

На дорогах Петербурга с 3, 4, 5 и 6 апреля введут новые ограничения, передают в пресс-службе ГАТИ.

С 3 апреля по 23 мая на 20-й линии В.О. от Большого проспекта В.О. до набережной Лейтенанта Шмидта ограничат движение. С 22 по 23 мая движение транспорта по участку полностью закроют. Здесь будут прокладывать тепловую сеть.

С 3 апреля по 23 июля по проспекту Энергетиков от Якорной улицы до дома №10 по проспекту Энергетиков, по проспекту Шаумяна у Заневского проспекта, по проспекту Металлистов у Якорной улицы ограничат движение. В это время будет продолжаться строительство газопровода.

С 5 по 26 апреля на участке набережной Адмирала Лазарева от Малой Зелениной улицы до Резной будут прокладывать инженерные сети.

С 5 по 14 апреля по набережной реки Фонтанки от Вознесенского проспекта до переулка Бойцова ограничат движение. Будут проводить работы по прокладки водопроводных сетей.

С 6 по 30 апреля на Вяземском переулке от Песочной набережной до улицы Профессора Попова движение транспорта будет затруднено из-за прокладки газопровода.

Стало известно, когда можно сменить зимнюю резину автомобиля. В начале апреля температура воздуха будет колебаться у нуля градусов, также ожидаются осадки, дороги покроет гололед.

Фото: Piter.tv

