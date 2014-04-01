Стало известно, когда можно сменить зимнюю резину автомобиля

В начале апреля температура воздуха будет колебаться у нуля градусов, также ожидаются осадки, дороги покроет гололед.

В пятницу, 1 апреля, синоптик Александр Колесов рассказал, что менять резину с зимней на летнюю стоит не раньше 10 апреля. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Так, в начале апреля температура воздуха будет колебаться у нуля градусов, также ожидаются осадки, дороги покроет гололед. Колесов отмечает, что после 10 числа необходимо уточнить прогноз, "для города к середине месяца, наверное, можно будет уже менять".

Автомобилистам из Ленинградкой области рекомендуется не менять зимнюю резину подольше – там температурные качели сильнее.

Ранее мы сообщали, что в Приморске водитель автобуса не справился с управлением и заехал на кладбище. В автобусе никто не пострадал, надгробия на кладбище также остались в сохранности.

Фото: pixabay

