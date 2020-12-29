До 9 человек возросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Электростали

Водитель рейсового автобуса врезался в кинотеатр.

До девяти человек возросло число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Электростали. Об этом журналистам ТАСС сообщили представители пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что транспортное средство врезалось в здание местного кинотеатра "Современник". По предварительной версии произошедшего, водитель не справился с управлением.

В 08:10 на улице Тевосяна водитель автобуса совершил наезд на здание, в результате ДТП пострадали шесть человек пресс-служба полиции

В момент аварии в автобусе находились 20 человек. Известно, что один из пассажиров получил перелом, еще трое - сильные ушибы, еще у пятерых - легкие ушибы. Всех участников ДТП осмотрели медики прямо на месте инцидента.

Участником аварии на перекрестке Долгоозерной и Парашютной стала машина такси.

Видео: TG / Mash