До 9 человек возросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Электростали

До девяти человек возросло число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Электростали. Об этом журналистам ТАСС сообщили представители пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что транспортное средство врезалось в здание местного кинотеатра "Современник". По предварительной версии произошедшего, водитель не справился с управлением.
В 08:10 на улице Тевосяна водитель автобуса совершил наезд на здание, в результате ДТП пострадали шесть человек
пресс-служба полиции
В момент аварии в автобусе находились 20 человек. Известно, что один из пассажиров получил перелом, еще трое - сильные ушибы, еще у пятерых - легкие ушибы. Всех участников ДТП осмотрели медики прямо на месте инцидента.
Участником аварии на перекрестке Долгоозерной и Парашютной стала машина такси.
Видео: TG / Mash
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