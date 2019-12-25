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До +20 градусов потеплеет в Петербурге в среду
Сегодня, 17:13
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smirenny

До +20 градусов потеплеет в Петербурге в среду

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Осадков не ожидается.

В среду, 22 сентября, синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Так, температура воздуха ночью поднимется до +11 градусов, местами ожидается +6. Днем воздух прогреется до +20 градусов. Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, а днем слабо понижаться.

Ранее мы писали, что регулярное отопление в Петербурге начнется на неделю позже.

Фото: pixabay

Теги: погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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