До +20 градусов потеплеет в Петербурге в среду

Осадков не ожидается.

В среду, 22 сентября, синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Так, температура воздуха ночью поднимется до +11 градусов, местами ожидается +6. Днем воздух прогреется до +20 градусов. Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, а днем слабо понижаться.

Ранее мы писали, что регулярное отопление в Петербурге начнется на неделю позже.

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