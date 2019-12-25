Проводить экспертизы, по словам Мишустина, не потребуется.

До 1 октября инвалидность в России будут оформлять заочно. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Теперь степень инвалидности россияне смогут получить онлайн, не выходя из дома.

Без личного присутствия человека, - отметил глава кабинета министров.

Проводить экспертизы, по словам Мишустина, не потребуется. Если гражданину уже присвоена группа инвалидности, то она будет продлена автоматически. Новая мера касается как взрослых граждан, так и детей.

Ранее Михаил Мишустин поддержал расширение помощи ипотечникам.