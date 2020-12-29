До 1 февраля петербургские школьники должны выбрать предметы для ЕГЭ

После этой даты внести какие-либо изменения будет довольно трудно.

Петербургские выпускники школ до 1 февраля должны выбрать предметы для сдачи Единого государственного экзамена в 2021 году. Об этом сообщил Комитет по образованию.

Регистрация на участие в ЕГЭ закроется 1 февраля. Поэтому у старшеклассников есть еще две недели, что сделать окончательный выбор и написать заявление.

После 1 февраля изменить сдаваемые предметы можно только при наличии соответствующих документов и весомых уважительных причин.

Досрочный ЕГЭ в 2021 году отменили.

Фото: Piter.tv