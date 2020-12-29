До 1 февраля петербургские школьники должны выбрать предметы для ЕГЭ

Петербургские выпускники школ до 1 февраля должны выбрать предметы для сдачи Единого государственного экзамена в 2021 году. Об этом сообщил Комитет по образованию.
Регистрация на участие в ЕГЭ закроется 1 февраля. Поэтому у старшеклассников есть еще две недели, что сделать окончательный выбор и написать заявление.
После 1 февраля изменить сдаваемые предметы можно только при наличии соответствующих документов и весомых уважительных причин.
Досрочный ЕГЭ в 2021 году отменили.
Фото: Piter.tv
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