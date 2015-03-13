До +13 ожидается в четверг в Петербурге

В ночь на 19 мая столбики термометра покажут +5…+7 градусов тепла, днём — от 11 до 13 градусов.

В четверг, 19 мая, ожидается облачная с прояснениями погода, передают в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ночь на 19 мая столбики термометра покажут +5…+7 градусов тепла, днём — от 11 до 13 градусов. Днем без существенных осадков, ночью местами пройдет дождь. Атмосферное давление в течение суток будет повышаться.

Ранее мы писали, что в Гатчине протестируют дизайн-код Ленинградской области. На улицах появится общий свод правил для вывесок и проектов благоустройства.

Фото: pexels

