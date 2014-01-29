В Гатчине протестируют дизайн-код Ленинградской области

На улицах появится общий свод правил для вывесок и проектов благоустройства.

Во вторник, 17 мая, стало известно, что Гатчина станет первым в Ленобласти городом, где опробуют уникальный дизайн-код региона.

Губернатор Александр Дрозденко в ходе совещания Правительства дал поручение сформировать единые требования к рекламным вывескам, оформлению магазинов. Правила должны сформировать уникальность городской среды.

По словам главы региона, в России есть примеры успешного использования дизайн-кода. Города благодаря этому решению выглядят теперь иначе, городская среда становится более комфортной.

Пилотный проект затронет центральные улицы Гатчины.

Фото: Гатчинский дворец / Вконтакте