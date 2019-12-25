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До 13 декабря в Финляндии примут решение об открытии границ с Россией
Сегодня, 13:31
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До 13 декабря в Финляндии примут решение об открытии границ с Россией

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Представитель Финляндии подчеркнул, что правительство круглосуточно контролирует ситуацию и планирует вернуться к обычной жизни.

В Финляндии назвали сроки принятия решения об открытии границ с Россией. Результат будет озвучен до 13 декабря,  сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает издание Yle.

Представитель Финляндии подчеркнул, что правительство круглосуточно контролирует ситуацию и планирует вернуться к обычной жизни. Орпо отказался называть предварительное решение. Политик добавил, что страна рада текущему положительному состоянию, но окончательное решение будет принято в установленный срок.

Финляндия закрыла 4 контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. Мера, связанная с нашествием нелегальных беженцев, принята по 18 февраля. Это решение вызвало бурные протесты как со стороны россиян, так и среди граждан Финляндии. Уже более 7 тысяч подписей собрала финнская петиция об отмене решения, которое нарушает конституационные права граждан на передвижение.

Ранее на Piter.tv: в МИД Финляндии подтвердили запрет на въезд легковых автомобилей из России.

Фото: pxhere

Теги: границы, петтери орпо, россия, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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