До 13 декабря в Финляндии примут решение об открытии границ с Россией

Представитель Финляндии подчеркнул, что правительство круглосуточно контролирует ситуацию и планирует вернуться к обычной жизни.

В Финляндии назвали сроки принятия решения об открытии границ с Россией. Результат будет озвучен до 13 декабря, сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает издание Yle.

Представитель Финляндии подчеркнул, что правительство круглосуточно контролирует ситуацию и планирует вернуться к обычной жизни. Орпо отказался называть предварительное решение. Политик добавил, что страна рада текущему положительному состоянию, но окончательное решение будет принято в установленный срок.

Финляндия закрыла 4 контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. Мера, связанная с нашествием нелегальных беженцев, принята по 18 февраля. Это решение вызвало бурные протесты как со стороны россиян, так и среди граждан Финляндии. Уже более 7 тысяч подписей собрала финнская петиция об отмене решения, которое нарушает конституационные права граждан на передвижение.

Ранее на Piter.tv: в МИД Финляндии подтвердили запрет на въезд легковых автомобилей из России.

Фото: pxhere