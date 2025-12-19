Дневные пробки в Петербурге достигли 7 баллов

Перекрытие КАД остановило въезды и выезды из города днем вторника.

Из-за перекрытия Кольцевой автомобильной дороги дорожная ситуация в Санкт-Петербурге резко ухудшилась уже в середине дня 27 января

Днем 27 января 2026 года загруженность дорог в Санкт-Петербурге достигла 7 баллов. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", такие показатели обычно характерны для вечернего часа пик, тогда как в дневное время по вторникам уровень заторов, как правило, не превышает 3 баллов. Резкий рост пробок произошел в течение нескольких часов после введения ограничений движения на Кольцевой автомобильной дороге. В результате заторы образовались не только на основных въездах в город, но и на выездных направлениях, поскольку автомобилисты ожидали возобновления движения по КАД.

Движение по кольцевой дороге отсутствовало на участке от Новоселья до Пискаревского проспекта. Со стороны Ленинградской области плотные заторы зафиксированы на Софийской улице, Московском шоссе, Пулковском, Волхонском и Красносельском шоссе. Также осложнено движение на Красносельском направлении.

Из Санкт-Петербурга в сторону КАД затруднено движение на Таллинском шоссе, проспекте Маршала Жукова, Дачном проспекте, Предпортовой улице и на Западном скоростном диаметре. Московское шоссе и Софийская улица оказались перегружены в обоих направлениях.

Ранее мы сообщили о том, что движение по Троицкому мосту и Дворцовой набережной перекрыли 26 января.

Фото: Яндекс.карты