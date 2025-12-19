  1. Главная
Юг Петербурга встал в пробки из-за перекрытий на КАД
Сегодня, 13:38
Петербург столкнулся с серьезными заторами на дорогах из-за неожиданного перекрытия кольцевой автомобильной дороги (КАД). Сервис мониторинга дорожного трафика "Яндекс.Пробки" сообщает, что закрыт участок магистрали между Колтушским шоссе и Вантовым мостом.

Одновременно возникла сложная обстановка на Предпортовской улице, где образовавшийся затор привел к значительным задержкам автобусов маршрутов № 3, 11, 62 и 241. Из-за возникшей проблемы передвижение пассажиров замедлилось минимум на полчаса, что увеличивает продолжительность поездок. 

Организация, ответственная за транспортное обслуживание города, обратилась к горожанам с просьбой учитывать данную ситуацию и заблаговременно выбирать оптимальные маршруты передвижения, чтобы минимизировать возможные трудности.

Ранее мы сообщили о том, что движение по Троицкому мосту и Дворцовой набережной перекрыли 26 января.

Скриншот: Яндекс.карты

