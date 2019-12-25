Днепровский и Бугский переулки осветят новыми фонарями в 2021 году

Работы на участках уже начались.

В двух переулках Василеостровского района в скором времени станет гораздо светлее и безопаснее. Как рассказали в пресс-службе "Ленсвета", в Днепровском и Бугском переулках ведется капитальный ремонт наружного освещения.

Отмечается, что имеющееся оборудование уже отработало свой нормативный срок эксплуатации и потребовало замены на новое, современные светильники здесь установят в 2021 году., на двух объектах протянут новые линии электроснабжения общей длиной порядка километра.

Днепровский переулок проходит от 7-й линии Васильевского острова до Академического переулка, на этом участке разместят девять подвесных фонарей над проезжей и пешеходной частями. В Бугском же переулке, который соединяет 5-ю и 6-ю линии В.О., установят шесть светильников на тросовых растяжках.

Ранее мы писали, что подсветка площади Победы в Петербурге получила премию "Золотой фотон".

Фото: пресс-служба "Ленсвета"